Военная полиция ЦВО впервые получила на вооружение современные противоударные комплекты средств индивидуальной защиты

В состав каждого из них входит шлем «Колпак-1», щит «Авангард», электрошоковое устройство, радиостанция, индивидуальные средства фото— и видеофиксации.

Подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Новосибирской, Челябинской и Свердловской областях, впервые получили на вооружение современные противоударные комплекты средств индивидуальной защиты.

В состав комплекта входит шлем «Колпак-1», предназначенный для защиты головы военнослужащего от травматического и холодного оружия, а также противоударный щит «Авангард» для защиты рук и грудной клетки. Дополнительно в состав входит электрошоковое устройство, радиостанция, индивидуальные средства фото— и видеофиксации. Комплект создан из композитных материалов и даёт военнослужащему максимальный уровень комфортности и мобильности.

Уже в ближайшее время подразделения военной полиции округа совместно с подразделениями антитеррора военных гарнизонов проведут серии тренировок с применением полученных средств.