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Более 3,5 тысяч мотострелков провели боевые стрельбы в Оренбуржье 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 3.5 тысяч мотострелков дислоцированных в Оренбуржье частей 2-й общевойсковой армии провели боевые стрельбы из танков и БМП в ходе итоговой проверки за зимний период обучения.
Как сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа, учения проходили на Тоцком полигоне.
— Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили высокоманевренные цели, имитирующие "джихад-мобили" и кочующие отряды боевиков, — уточнили в пресс-службе ЦВО. — Легкобронированную технику и воздушные низколетящие цели на дальности до 2000 метров экипажи уничтожали из 125— и 30-миллиметровых пушек, а разрозненные группы условного противника — из пулеметов НСВТ и ПКТ.
Танки вместе с пехотой отработали и тактику смешанных огневых засад.
Оценку за зимний период обучения по итогам проверки даст командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.
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Армия , Войска , Оружие , Андрей Колотовкин
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