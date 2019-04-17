Более 3,5 тысяч мотострелков провели боевые стрельбы в Оренбуржье

Более 3.5 тысяч мотострелков дислоцированных в Оренбуржье частей 2-й общевойсковой армии провели боевые стрельбы из танков и БМП в ходе итоговой проверки за зимний период обучения.

Как сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа, учения проходили на Тоцком полигоне.

— Экипажи танков Т-72Б3 и БМП-2 уничтожили высокоманевренные цели, имитирующие "джихад-мобили" и кочующие отряды боевиков, — уточнили в пресс-службе ЦВО. — Легкобронированную технику и воздушные низколетящие цели на дальности до 2000 метров экипажи уничтожали из 125— и 30-миллиметровых пушек, а разрозненные группы условного противника — из пулеметов НСВТ и ПКТ.

Танки вместе с пехотой отработали и тактику смешанных огневых засад.