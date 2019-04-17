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В Ленинградской области ликвидировали возгорание на военном полигоне 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель ЗВО.
"Произошло возгорание в двухэтажной неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово в Ленинградской области. Оно было ликвидировано около 13.30", — сказал собеседник агентства.
По его словам, данные некоторых СМИ о возгорании горюче-смазочных материалов не соответствуют действительности. "Сведений о возгорании ГСМ нет", — сказал представитель ЗВО.
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Армия , Войска , Пожары , РИА Новости , Ленинградская область , Сертолово
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