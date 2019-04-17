В Ленинградской области ликвидировали возгорание на военном полигоне

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово Ленинградской области , сообщил РИА Новости представитель ЗВО.

"Произошло возгорание в двухэтажной неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово в Ленинградской области. Оно было ликвидировано около 13.30", — сказал собеседник агентства.

По его словам, данные некоторых СМИ о возгорании горюче-смазочных материалов не соответствуют действительности. "Сведений о возгорании ГСМ нет", — сказал представитель ЗВО.