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Эксперт: от ядерного апокалипсиса нас спасут не только женщины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Увеличение количества женщин в ядерной сфере поможет снизить риск ядерного апокалипсиса, считает обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.
По ее словам, исследования показали, что без полноценного участия женщин в вопросах ядерных технологий вероятность принятия опасных решений и несоблюдения достигнутых соглашений выше, а инновационные идеи игнорируются.
Как отмечает журналистка, согласно исследованию поведения обоих полов в смоделированных сценариях войны, проведенному Лондонским королевским сообществом в 2006 году, мужчинам более свойственна самоуверенность, чем женщинам. А самоуверенность — и это установлено в научной работе — наиболее вероятно ведет к принятию решения об ударе по предполагаемому противнику.
Кроме того, добавляет Шарфф, исследования в миротворческой сфере показали, что двусторонние ядерные соглашения вроде Договора о нераспространении ядерного оружия также были бы более прочными с увеличением в них роли женщин.
В заключение журналист пишет, что увеличение роли женщины в мире — не только проблема социальной справедливости, но и гораздо большего, поскольку в вопросах ядерной безопасности — наивысочайший риск.
В эфире радио Sputnik консультант Центра политических исследований России, в прошлом директор программы "Россия и ядерное нераспространение" Андрей Баклицкий высказал свою точку зрения по этому вопросу.
"В общем и целом увеличение количества женщин в любой сфере — это неплохо. Сейчас идет дискуссия в американском научном сообществе, которая подтверждает: чем больше разных точек зрения, чем больше людей с разными подходами к вопросам, тем более взвешенным, правильным и, в итоге, оптимальным будет принятое решение. С этой точки зрения можно сказать, что увеличение разнообразия людей, принимающих решение, это в целом хорошо — будь то женщины, представители разных национальностей или культур. Я не думаю, что само по себе включение или не включение женщин куда бы то ни было может спасти нас от ядерного апокалипсиса. Но, может быть, мы таким образом улучшим систему принятия решений, систему оценки и в целом сделаем мир чуть безопаснее", — сказал Андрей Баклицкий.
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Армия , Войска , Оружие , ПИР-Центр , ИА Sputnik , Foreign Policy
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