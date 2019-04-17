Эксперт: от ядерного апокалипсиса нас спасут не только женщины

Увеличение количества женщин в ядерной сфере поможет снизить риск ядерного апокалипсиса, считает обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.

По ее словам, исследования показали, что без полноценного участия женщин в вопросах ядерных технологий вероятность принятия опасных решений и несоблюдения достигнутых соглашений выше, а инновационные идеи игнорируются.

Как отмечает журналистка, согласно исследованию поведения обоих полов в смоделированных сценариях войны, проведенному Лондонским королевским сообществом в 2006 году, мужчинам более свойственна самоуверенность, чем женщинам. А самоуверенность — и это установлено в научной работе — наиболее вероятно ведет к принятию решения об ударе по предполагаемому противнику.

Кроме того, добавляет Шарфф, исследования в миротворческой сфере показали, что двусторонние ядерные соглашения вроде Договора о нераспространении ядерного оружия также были бы более прочными с увеличением в них роли женщин.

В заключение журналист пишет, что увеличение роли женщины в мире — не только проблема социальной справедливости, но и гораздо большего, поскольку в вопросах ядерной безопасности — наивысочайший риск.

В эфире радио Sputnik консультант Центра политических исследований России , в прошлом директор программы "Россия и ядерное нераспространение" Андрей Баклицкий высказал свою точку зрения по этому вопросу.