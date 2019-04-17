Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму

Артиллеристы ЧФ отработали действия в случае авиаудара по Крыму

Плановые мероприятия боевой подготовки провел Черноморский флот. Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев , посты наблюдения и разведки выполнили тренировочные стрельбы из пункта постоянной дислокации.

В учениях использовались беспилотники для обнаружения целей и корректировки огня. Кроме того, военные отработали взаимодействие операторов беспилотников с артиллерийскими расчетами.

Артиллеристы совершили маневры со стрельбами и сменой огневых позиций, сдали нормативы по приведению артустановок к бою, потренировались вести бой в условиях авиаударов и применения противником диверсионно-разведывательных групп.

Также военные отработали действия при обороне морского побережья, проведя артиллерийские стрельбы по мишеням.