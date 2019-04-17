Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артиллеристы ЧФ отработали действия в случае авиаудара по Крыму 

runews24.ru 1 час назад
Плановые мероприятия боевой подготовки провел Черноморский флот. Как рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев, посты наблюдения и разведки выполнили тренировочные стрельбы из пункта постоянной дислокации.
В учениях использовались беспилотники для обнаружения целей и корректировки огня. Кроме того, военные отработали взаимодействие операторов беспилотников с артиллерийскими расчетами.
Артиллеристы совершили маневры со стрельбами и сменой огневых позиций, сдали нормативы по приведению артустановок к бою, потренировались вести бой в условиях авиаударов и применения противником диверсионно-разведывательных групп.
Также военные отработали действия при обороне морского побережья, проведя артиллерийские стрельбы по мишеням.
runews24.ru: последние новости
Минобороны Турции: С-400 не будет интегрирована в системы НАТО Артиллеристы ЧФ отработали действия в случае авиаудара по Крыму МИД России: Мы будем противодействовать НАТО в Черном море
Армия , Видео , Войска , Оружие , Алексей Рулев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским55
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова68
Мертвые утки: за что выслали российских дипломатов13
Подозрение на инсульт: Дмитрий Быков впал в кому144
Изгнанный с Первого канала эксперт сделал заявление211
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса
Общество
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова
Общество Шоу-бизнес
«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира
Шоу-бизнес
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Артиллеристы ЧФ подготовились к авиаударам по Крыму
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение