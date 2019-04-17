Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы

Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как отметили в ведомстве, кабриолеты отечественного производства приняли участие в совместной тренировке пеших парадных расчётов, механизированной колонны и парадного строя авиации, состоявшейся в подмосковном Алабине.

Отметим, что ранее появились видео, на которых автомобили проекта «Кортеж», покрытые специальным камуфляжем, заезжают на Красную площадь во время репетиции парада Победы.