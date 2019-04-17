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Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Как отметили в ведомстве, кабриолеты отечественного производства приняли участие в совместной тренировке пеших парадных расчётов, механизированной колонны и парадного строя авиации, состоявшейся в подмосковном Алабине.
Отметим, что ранее появились видео, на которых автомобили проекта «Кортеж», покрытые специальным камуфляжем, заезжают на Красную площадь во время репетиции парада Победы.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны
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