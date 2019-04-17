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Макет салона российско-китайского самолета впервые представят на МАКС-2019 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полномасштабный макет салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) CR929 впервые будет представлен на российском Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) во второй половине августа. Об этом на пресс-конференциив ТАСС сообщил в среду заместитель директора Департамента промышленного оборудования Министерства промышленности и информатизации КНР Минхуа Цянь.
"Одним из ключевых экспонатов выставки должен стать полноразмерный макет салона перспективного российско-китайского ШФДМС CR929", — сказал он.
По словам Минхуа Цяня, китайское присутствие на МАКС-2019 будет масштабным. "В соответствии с достигнутыми договоренностями, компании из КНР разместятся в отдельном павильоне площадью не менее 3 тыс. кв. м", — отметил Цянь.
Презентация проекта CR929 была впервые проведена на международном авиасалоне Airshow China 2018, прошедшем в городе Чжухай в ноябре 2018 года.
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Комментарии
Армия , Оружие , Минпромторг , Авиационно-космический салон МАКС , ИТАР-ТАСС
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