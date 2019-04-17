Макет салона российско-китайского самолета впервые представят на МАКС-2019

Полномасштабный макет салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) CR929 впервые будет представлен на российском Международном авиационно-космическом салоне ( МАКС-2019 ) во второй половине августа. Об этом на пресс-конференциив ТАСС сообщил в среду заместитель директора Департамента промышленного оборудования Министерства промышленности и информатизации КНР Минхуа Цянь.

"Одним из ключевых экспонатов выставки должен стать полноразмерный макет салона перспективного российско-китайского ШФДМС CR929", — сказал он.

По словам Минхуа Цяня, китайское присутствие на МАКС-2019 будет масштабным. "В соответствии с достигнутыми договоренностями, компании из КНР разместятся в отдельном павильоне площадью не менее 3 тыс. кв. м", — отметил Цянь.

Презентация проекта CR929 была впервые проведена на международном авиасалоне Airshow China 2018, прошедшем в городе Чжухай в ноябре 2018 года.