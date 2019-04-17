Экипажи Ми-8 и Ми-24 выполнили более 300 вылетов на учениях в горах Алтая

Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ и ударных вертолетов Ми-24 Центрального военного округа выполнили более 300 вылетов на учениях в горах Алтая . Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.

"Летчики отработали посадку на ограниченные площадки и площадки с самостоятельным подбором с воздуха в горной местности на высотах от 1 до 3 тыс. метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Кроме того, экипажи отработали полеты в горной местности в составе вертолетной пары и "выполнили поисково-спасательные работы с режима висения". Всего было сделано более 300 вылетов, отметили в округе.

В пресс-службе добавили, что в учениях участвовали около 10 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ и четыре ударных вертолета Ми-24, а также около 70 человек летного и инженерного состава.