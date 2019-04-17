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Экипажи Ми-8 и Ми-24 выполнили более 300 вылетов на учениях в горах Алтая 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экипажи транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ и ударных вертолетов Ми-24 Центрального военного округа выполнили более 300 вылетов на учениях в горах Алтая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в среду.
"Летчики отработали посадку на ограниченные площадки и площадки с самостоятельным подбором с воздуха в горной местности на высотах от 1 до 3 тыс. метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.
Кроме того, экипажи отработали полеты в горной местности в составе вертолетной пары и "выполнили поисково-спасательные работы с режима висения". Всего было сделано более 300 вылетов, отметили в округе.
В пресс-службе добавили, что в учениях участвовали около 10 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ и четыре ударных вертолета Ми-24, а также около 70 человек летного и инженерного состава.
"Учения проводились с 25 марта по 17 апреля", — уточнили ТАСС в пресс-службе.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС , Алтай
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