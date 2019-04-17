В США нашли способ избежать ядерной войны

Ядерный апокалипсис получится предотвратить, только повысив процент женщин, занятых в сфере атомного оружия. Такое мнение высказала обозреватель журнала Foreign Policy, основатель журналистского проекта Fuller Project Занти Шарфф в опубликованной 15 апреля колонке.

Журналистка считает, что «доминирование» мужчин в этой области повышает вероятность ядерной войны — она ссылается на исследования, в рамках которых моделировались военные игры. Согласно их выводам, мужчины более склонны к агрессивному и рискованному поведению.

Шарфф также указывает на исследования в области миротворчества: участие женщин в мирных переговорах якобы заметно повышает вероятность того, что стороны придут к соглашению. На основании этого она заявляет, что международные ракетные договоренности соблюдались бы более добросовестно, если бы в соответствующих органах было больше работников женского пола.

При этом на переговорах по нераспространению ядерного оружия женщины представляют лишь четверть участников. Чтобы их влияние стало заметно, пишет Шарфф, требуется перейти порог в 30 процентов. Помимо прочих мер, она предлагает СМИ уделить больше внимания работницам этой сферы.