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В США нашли способ избежать ядерной войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ядерный апокалипсис получится предотвратить, только повысив процент женщин, занятых в сфере атомного оружия. Такое мнение высказала обозреватель журнала Foreign Policy, основатель журналистского проекта Fuller Project Занти Шарфф в опубликованной 15 апреля колонке.
Журналистка считает, что «доминирование» мужчин в этой области повышает вероятность ядерной войны — она ссылается на исследования, в рамках которых моделировались военные игры. Согласно их выводам, мужчины более склонны к агрессивному и рискованному поведению.
Шарфф также указывает на исследования в области миротворчества: участие женщин в мирных переговорах якобы заметно повышает вероятность того, что стороны придут к соглашению. На основании этого она заявляет, что международные ракетные договоренности соблюдались бы более добросовестно, если бы в соответствующих органах было больше работников женского пола.
При этом на переговорах по нераспространению ядерного оружия женщины представляют лишь четверть участников. Чтобы их влияние стало заметно, пишет Шарфф, требуется перейти порог в 30 процентов. Помимо прочих мер, она предлагает СМИ уделить больше внимания работницам этой сферы.
«Изменения нужны хотя бы ради социальной справедливости — но этим дело не ограничивается. Ядерная безопасность — сфера, где на кон поставлено больше, чем в какой-либо другой. И мир не может позволить себе отталкивать инновации и талант», — заключает журналистка.
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Армия , Войска , Оружие , США , Foreign Policy
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