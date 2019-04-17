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Сына руководителя Роскосмоса уволят с поста главы завода «Ил» 19 апреля 

Говорит Москва 3 часа назад
Фото: ТАСС
Алексей Рогозин руководил предприятием два года. Контракт с ним расторгнут досрочно в связи с переходом на новое место работы.
Юрий Грудинин до этого был гендиректором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
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Армия , Оружие , Роскосмос
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