Сына руководителя Роскосмоса уволят с поста главы завода «Ил» 19 апреля

Алексей Рогозин руководил предприятием два года. Контракт с ним расторгнут досрочно в связи с переходом на новое место работы.

Юрий Грудинин до этого был гендиректором Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.