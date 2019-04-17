Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня, Турция — 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Латакия — один, Хама — один, Идлиб — один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Хама — шесть, Алеппо — четыре, Идлиб — один", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в районе Тарик Гасан населенного пункта Алеппо в провинции Алеппо, где было выдано 500 продовольственных наборов весом 2,165 тонны.