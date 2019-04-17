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Новая модель регионального самолета L-410 начнет полеты по России до конца 2019 года 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Новая модель регионального самолета Aircraft Industries L-410 NG начнет эксплуатироваться в России до конца 2019 года. На воздушное судно с улучшенными параметрами, рассчитанными на полеты в условиях Арктики, появились первые заказчики. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы Уральской горно-металлургической компании (УГМК).
Чешская авиастроительная компания Aircraft Industries, созданная на базе авиазавода LET, является "дочкой" УГМК.
"На самолет уже появились первые российские заказчики и предполагается, что L-410 NG начнет эксплуатироваться в нашей стране уже в этом году. Самолет простой и неприхотливый, это фактически летающая маршрутка, которая может садиться в любых условиях. Это особенно актуально для регионов Арктики, Сибири и Дальнего Востока", — сказал представитель пресс-службы.
Накануне Росавиация сертифицировала новую модель L-410, которая отличается от базовой улучшенными летными и эксплуатационными характеристиками. Крейсерская скорость регионального самолета L-410 NG составляет 417 км/час. Интегральное крыло со встроенным топливным баком позволило увеличить дальность полета почти вдвое до 2570 км. Кроме того, также в два раза было увеличено багажное отделение воздушного судна, которое теперь может перевозить на 400 кг больше груза.
УГМК — российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.
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Армия , Войска , Оружие , Росавиация , УГМК-Холдинг
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