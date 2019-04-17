Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Су-57 получил разрешение на экспорт 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все документы, необходимые для поставок за рубеж российского истребителя пятого поколения Су-57, согласованы, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Ранее стало известно, что мировая премьера истребителя может состояться на авиашоу в Дубае в ноябре. Об этом сообщили сразу несколько западных изданий, отметив, что предложение российского "стелса" в первую очередь ориентировано на страны Востока. Первым крупным заказчиком может стать Индия: ВВС страны давно используют российские самолеты, а появление у восточного соседа истребителей пятого поколения J-20 и конфронтация с соседом западным заставляют Дели позаботиться об обновлении авиапарка.
Еще один постоянный покупатель российской авиатехники, Китай внимательно следит за работами по Су-57 — несмотря на собственный истребитель пятого поколения, Поднебесная отстает по ряду технологий — в первую очередь по двигателям с управляемым вектором тяги. Объединенные Арабские Эмираты не смогли получить американские F-35 из-за позиции Израиля, не желающего терять воздушное превосходства в регионе. Россия не скована подобными ограничениями. Саудовской Аравии Су-57 может дать превосходство над ВВС соседей: Турции, Катара и Ирана.
Наконец, сама Турция заявила, что закажет российские самолеты, если США откажутся поставить F-35 из-за контракта по зенитным системам C-400.
— У Су-57 хороший экспортный потенциал, — заявил в конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров.
Российская Газета: последние новости
Новая модель самолета L-410 начнет полеты по России до конца 2019 года Два новых десантных корабля получили имена Ракета нашла цель: МиГ-21 сил фельдмаршала Хафтара сбит в Ливии
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Денис Мантуров , Минпромторг , Интерфакс , Дубай , Индия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Одноклассник раскрыл «тайны» Зеленского
Больше санкций: по кому ударят США55
Изгнанный с Первого канала эксперт сделал заявление67
«Опоздали на 23 минуты»: почему в Нотр-Дам не сразу вызывали пожарных1
Призыв «брать в рот за копейки» вызвал интерес ФАС12
Видео
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
Неудавшиеся киллеры: Зеленского хотели «убить»
Украина В мире
700 миллионов евро: как помогли Нотр-Даму
В мире
Последняя Надежда: для чего Киев выпустил Савченко на волю
Украина Статьи
Вскрыта связь Порошенко с Зеленским-"наркоманом"
В мире Украина
Пугачева пристыдила Кудрявцеву за секс
Шоу-бизнес Статьи
«Опоздали на 23 минуты»: почему в Нотр-Дам не сразу вызывали пожарных
В мире
Порошенко и Зеленский приняли решение по дебатам
В мире Украина
Решается судьба программы: подробности о состоянии здоровья Норкина
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение