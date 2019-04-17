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Братская могила 400 красноармейцев найдена под Тулой 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Вконтакте
Захоронение было найдено поисковиками отрядов «Штурм» и «Честь имею».
Поисковики обнаружили массовое захоронение советских солдат в Тульской области, погибших в годы Великой Отечественной войны. В братской могиле на территории бывшего блиндажа могут находиться до 400 человек.
Захоронение было найдено поисковиками отрядов «Штурм» и «Честь имею». Сначала они нашли каску, а когда стали копать — наткнулись на огромное количество человеческих костей.
В процессе работы поисковики сделали дренажные каналы, так как под тонким слоем грунта много воды. В выкопанной к стенке блиндажа маленькой траншее были обнаружены останки примерно десяти человек.
Выяснилось, что под землей находится большой блиндаж, на территории которого похоронено до 400 человек. Останки могут принадлежать бойцам 387-й дивизии, которые дали бой фашистам на том месте 31 марта 1942 года, рассказал руководитель «Штурма» Михаил Булдаков.
Правда, на данный момент рано говорить о точной принадлежности останков конкретным солдатам. Сейчас на месте захоронения ведутся работы.
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Армия , Войска , Тульская Область
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