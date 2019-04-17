Братская могила 400 красноармейцев найдена под Тулой

Захоронение было найдено поисковиками отрядов «Штурм» и «Честь имею».

Поисковики обнаружили массовое захоронение советских солдат в Тульской области , погибших в годы Великой Отечественной войны. В братской могиле на территории бывшего блиндажа могут находиться до 400 человек.

Захоронение было найдено поисковиками отрядов «Штурм» и «Честь имею». Сначала они нашли каску, а когда стали копать — наткнулись на огромное количество человеческих костей.

В процессе работы поисковики сделали дренажные каналы, так как под тонким слоем грунта много воды. В выкопанной к стенке блиндажа маленькой траншее были обнаружены останки примерно десяти человек.

Выяснилось, что под землей находится большой блиндаж, на территории которого похоронено до 400 человек. Останки могут принадлежать бойцам 387-й дивизии, которые дали бой фашистам на том месте 31 марта 1942 года, рассказал руководитель «Штурма» Михаил Булдаков.

Правда, на данный момент рано говорить о точной принадлежности останков конкретным солдатам. Сейчас на месте захоронения ведутся работы.