Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскую «Хаски» сменила «Лайка» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бюро машиностроения «Малахит» (Санкт-Петербург) в конце 2018 года завершило научно-исследовательскую работу (НИР) «Хаски», определившую облик многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника, результаты НИР получили одобрение Минобороны, после чего разработчики начали опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Лайка».
Источник отметил, что создаваемая АПЛ «будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом» и должна оснащаться гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
В мае 2018 года стало известно, что концептуальное проектирование АПЛ пятого поколения завершено.
Тогда же сообщалось, что начало ОКР по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдача головного корабля должна произойти до конца 2027 года.
В настоящее время Вооруженные силы России получают АПЛ четвертого поколения проекта 885 (08850) «Ясень». К настоящему времени военные из семи запланированных таких подлодок получили только одну (К-560 «Северодвинск»).
Последние новости
Названы выполнившие майские указы регионы Назван главный инициатор «дела Скрипалей» в США Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко отказывается принять новую реальность70
«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову87
В России пройдет всеобщая диспансеризация7
Керченский инцидент: украинским морякам продлили арест2
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским44
Видео
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Керченский инцидент: украинским морякам продлили арест
Происшествия
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
В Швеции возникли проблемы с «убийцами российских Су»
Оружие Армия
В России пройдет всеобщая диспансеризация
Политика Общество
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову
Шоу-бизнес
«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение