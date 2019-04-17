Армия Хафтара опровергла причастность к обстрелу столицы Ливии

Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара (ЛНА) опровергла причастность к обстрелу гражданских объектов в Триполи.

В ночь на среду ливийская газета The Libya Observer сообщила, что несколько ракет были запущены по Триполи, четыре человека погибли, 23 пострадали. Издание утверждает, что за обстрел ответственны силы Хафтара.

"Сегодня ночью ливийская армия не использовала тяжелое оружие в ходе военных операций", — заявил РИА Новости глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди.

При этом он обвинил действующие в Триполи группировки в преднамеренном обстреле жилых кварталов столицы из установок "Град" с тем, чтобы обвинить затем ливийские силы под командованием Хафтара.