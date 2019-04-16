Стало известно, когда танки Т-90М поступят в войска

Т-90М «Прорыв-3» — новейшая модификация основного боевого танка Т-90.

Александра Потапова. Поставка танков Т-90М в российскую армию начнется в текущем году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу корпорации «Уралвагонзавод»

При этом он отказался раскрыть количество танков, которые поступят в войска.

Т-90М получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты.

Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.