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Стало известно, когда танки Т-90М поступят в войска 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: uralvagonzavod. ru
Т-90М «Прорыв-3» — новейшая модификация основного боевого танка Т-90.
Поставка танков Т-90М в российскую армию начнется в текущем году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу корпорации «Уралвагонзавод» Александра Потапова.
При этом он отказался раскрыть количество танков, которые поступят в войска.
Т-90М получил новую схему бронирования корпуса и размещения элементов динамической защиты.
Также на танк установили новую башню, оснащенную системой управления огнем с интегрированной боевой информационно-управляющей системой тактического звена.
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Армия , Оружие , Александр Потапов , Уралвагонзавод , Интерфакс
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