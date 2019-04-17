Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира — корвет « Василий Быков » и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно?

Российское командование предупредило, что ведет непрерывное слежение за вошедшим накануне в Черное море эсминцем Военно-морских сил США

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия «Росс» Военно-морских сил США», — заявили в Минобороны, передает ТАСС.

Корабль ВМС США был также «взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота». Непосредственно за действиями американского военного корабля следят патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс», добавили в военном ведомстве.

«С учетом того, что происходит события на Украине и в Грузии, натовские корабли уже нельзя считать мирными, — сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба, бывший командующий ЧФ адмирал Игорь Касатонов. — Поэтому установлено жесткое контрольное сопровождение — как радиотехническим порядком, так и радиосопровождение, а также визуально».

«Ходят натовцы в Черное море по правилам — 21 день, не больше, и пока ничего не нарушили, — добавляет в интервью газете ВЗГЛЯД другой бывший главком Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов. — А в плане наблюдения за ними, то у нас есть космические станции — спутники, есть корабельные станции, которые могут использовать любые возможности наблюдения — навигационные, боевые и так далее. Есть, наконец, и визуальное наблюдение. Плюс самолеты с вертолетами. В Черном море проблемы нет, чем наблюдать».

Как отмечает «РГ», эсминец «Росс» на постоянной основе размещается на военно-морской базе в испанском порту Рота. Вместе с наземными объектами ПРО США в Польше и Румынии он является участником программы построения американской системы ПРО в Европе. Два года назад экипаж «Росса» участвовал в массированном ударе крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому «Шайрат».

Что касается его новых российских «сопровождающих», то оба эти судна — новые, они спущены на воду лишь два года назад. Как рассказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков . Патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» «имеет развитое гидроакустическое и радиоэлектронное вооружение, в частности, гидроакустическую станцию „Ариадна“, которая позволяет обнаруживать подводные лодки на значительных удалениях, современные средства активного и пассивного радиоэлектронного подавления, в том числе и новейшие — как ПК-10». Гидроакустический комплекс также позволяет вести разведку режимов работы машинно-котельной энергетической установки противника, снимать шумовые портреты.

Сивков рассказал о бортовой навигационной РЛС и комплексе «Позитив-МК». «Соответствующий комплекс радиотехнической разведки позволяет обнаруживать режим работы радиоэлектронных средств американского корабля», а также средства электронной разведки, пояснил эксперт. «Именно они позволяют вести наблюдение за состоянием американского корабля, функционированием его различных электронных систем, фотографировать его, чтобы можно было потом сопоставить изменения в вооружении за прошедшее время», — рассказал Сивков.

Специалист добавил, что корвет «несет на борту вертолет Ка-27 и 24 беспилотных летательных аппарата. Для съемки шумового портрета могут использовать вертолеты и радиогидроакустические буи, которые транслируют засекаемые ими сигналы. „Скорее всего, они будут использовать пассивный режим гидроакустической станции, опускаемой с вертолета. Ее опускают под воду и фиксируют спектр шумов на вражеском корабле“, — предположил эксперт.

Что касается корабля „Иван Хурс“, то там „все тоже самое только в более крупном масштабе“, предположил Сивков. „Это корабль разведки, на нем находится специальное оборудование, но конкретное его техническое оснащение является закрытой информацией“, — пояснил он.

»Корвет вроде этого «Василия Быкова» с противокорабельными ракетами традиционно сопровождает американский корабль в Черном море. Идея такая: его надо топить до момента, когда он сможет запустить свои ракеты. Он и до Москвы может достать при желании, — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр. — Для этого за ним следят, идут рядом и смотрят. Также время от времени ведется воздушное наблюдение».

«Ведь когда такой российский корабль рядом, он первый видит, что происходит на борту у американцев, нет ли действий по подготовке к ракетным пускам. Ведь у него подлетное время совсем другое, чем у берегового комплекса», — добавил эксперт.

Напомним, что в декабре 2014 года появились также сообщения о дислокации в Крыму новой РЛС «Подсолнух». Об этом со ссылкой на источники писала газета ВЗГЛЯД.

«В Крыму будет развернута морская РЛС «Подсолнух», которая будет «смотреть» в сторону Босфора», — сообщал тогда источник в Минобороны. «Подсолнух» предназначен для обнаружения надводных и воздушных целей на расстоянии до 450 км. Хотя с тех пор официально эта информация не была подтверждена, председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса, Михаил Ненашев не исключает, что «Подсолнухи» действительно стоят в Крыму.

«Все Черное море наши РЛС перекрывают. Также они перекрывают существенную часть Средиземного моря и далее. Поэтому система «Подсолнух» фиксирует всю надводную и воздушную обстановку», — предположил Ненашев в интервью газете ВЗГЛЯД.