Моряки тренировались в совместном тактическом маневрировании, отработали организацию связи и сигналопроизводство.
После завершения первого за 15 лет неофициального визита отряда кораблей ВМС Королевства Таиланд во Владивосток в Японском море прошли совместные тренировки кораблей Тихоокеанского флота и таиландских боевых кораблей, сообщил «Звезде» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Ракетный катер «Р-14», осуществил сопровождение отряда в составе фрегата УРО «Бангпаконг» и фрегата «Наресуан» до кромки территориальных вод Российской Федерации.
«На переходе морем моряки ТОФ и ВМС Таиланда тренировались в совместном тактическом маневрировании, отработали организацию связи и сигналопроизводство», — заявил Воскресенский.
Позднее в море прошла церемония прощания боевых кораблей двух стран.