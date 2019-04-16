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Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей» 

Lenta.ru 7 минут назад
Фото: Israeli Military Industries Systems
Истребитель Военно-воздушных сил Израиля F-16 Fighting Falcon в ходе последнего авиаудара по позициям в Сирии мог впервые задействовать новейшую аэробаллистическую ракету Rampage, пишет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
Ракетный удар израильской авиации из воздушного пространства Ливана по сирийской провинции Хама состоялся 13 апреля.
Rampage была впервые продемонстрирована в июне 2018 года.
В мае того же года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства «Панцирь-С1».
Ракета класса «воздух-поверхность» Rampage, созданная израильскими компаниями IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries), допускает запуск с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, с F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Оружие предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника. Дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части — 150 килограммов.
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Комментарии
Армия , Израиль , Ливан , Мальта , Сирия
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