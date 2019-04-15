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«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны России партию Ми-8МТВ-5-1 

Ростех 1 час назад
Фото: РИА Новости
В рамках Единого дня приемки военной продукции Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» досрочно передал представителям Минобороны России пять военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1. До конца года завод планирует передать военному ведомству еще одну партию из пяти машин.
В ходе приемосдаточных испытаний военные представители осмотрели собранные вертолеты в цехе окончательной сборки и проверили работоспособность всех систем. Кроме того, специалисты провели испытания на летно-испытательном комплексе.
«Хочу отметить, что Казанский завод не только досрочно исполняет свои обязательства по передаче техники, но и успешно выполняет программу импортозамещения. С июля все передаваемые вертолеты Ми-8МТВ-5-1 оснащены средствами индивидуальной защиты российского производства», — заявил в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам России, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для применения очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.
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Армия , Оружие , Сергей Шойгу , Юрий Пустовгаров , Министерство обороны , Казанский вертолетный завод , АО "Вертолеты России" , Казанский завод "Электроприбор"
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