«Вертолеты России» досрочно передали Минобороны России партию Ми-8МТВ-5-1

В ходе приемосдаточных испытаний военные представители осмотрели собранные вертолеты в цехе окончательной сборки и проверили работоспособность всех систем. Кроме того, специалисты провели испытания на летно-испытательном комплексе.

«Хочу отметить, что Казанский завод не только досрочно исполняет свои обязательства по передаче техники, но и успешно выполняет программу импортозамещения. С июля все передаваемые вертолеты Ми-8МТВ-5-1 оснащены средствами индивидуальной защиты российского производства», — заявил в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1, поставляющийся различным силовым структурам России, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до 4 тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения специальных задач. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для применения очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки. Вертолет оборудован современными комплексами связи. За многолетнюю эксплуатацию вертолет Ми-8МТВ-5-1 доказал, что успешно справляется с задачами в любых климатических условиях и по праву является одним из лучших в мире в своем классе.