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Минобороны Турции: покупка С-400 не отменяет обязательств в рамках НАТО 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Покупка Турцией российских систем С-400 не отменяет обязательств Анкары в рамках Североатлантического альянса, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Вопреки высказанным мнениям, эта покупка не символизирует изменения нашей политической позиции. Никаких изменений обязательств Турции в НАТО нет», — сказал министр во время конференции по американо-турецким отношениям в Вашингтоне.
Ранее в НАТО поддержали Турцию в ситуации с С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.
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Армия , В мире , Оружие , Эдуард Лозанский , Хулуси Акар , Министерство обороны , НАТО , Анкара , Турция
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