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Система гражданской обороны России способна защитить население, заявили в Совбезе 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В случае военных конфликтов система гражданской обороны России способна защитить население, заявили в Совете безопасности РФ, передаёт ТАСС.
«Созданная в стране система гражданской обороны позволяет обеспечить защиту населения, материальных и культурных ценностей в случае военных конфликтов, а также опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров», — говорится в сообщении.
Ранее также сообщалось, что высшие должностные лица субъектов РФ могут обязать нести персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
Правительственная инициатива направлена на повышение эффективности системы управления гражданской обороной в стране. Документом предусматривается, что Правительство будет определять порядок функционирования, наблюдения и лабораторного контроля за обеспечением мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах и ЧС природного и техногенного характера. План гражданской обороны и защиты населения вводит президент.
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Армия , Войска , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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