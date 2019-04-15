Система гражданской обороны России способна защитить население, заявили в Совбезе

«Созданная в стране система гражданской обороны позволяет обеспечить защиту населения, материальных и культурных ценностей в случае военных конфликтов, а также опасностей, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров», — говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что высшие должностные лица субъектов РФ могут обязать нести персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.

Правительственная инициатива направлена на повышение эффективности системы управления гражданской обороной в стране. Документом предусматривается, что Правительство будет определять порядок функционирования, наблюдения и лабораторного контроля за обеспечением мероприятий по гражданской обороне при военных конфликтах и ЧС природного и техногенного характера. План гражданской обороны и защиты населения вводит президент.