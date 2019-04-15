Турция не намерена интегрировать С-400 в системы вооружений НАТО

Российские зенитные комплексы С-400 не будут интегрированы в системы вооружений НАТО . Об этом заявил 15 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар в Вашингтоне на 37-й ежегодной американо-турецкой конференции, посвященной отношениям двух стран.

Также, по его словам, Анкара не намерена интегрировать С-400 с какими-либо другими системами вооружений, так или иначе связанными с НАТО.

Акар подчеркнул, что Турция решила закупать российские зенитные комплексы, в том числе, потому, что союзники по Альянсу отказались предоставить Турции что-либо, представляющее собой альтернативу С-400, при том, что турецкая сторона испытывает "ракетную и воздушную угрозу".

Первая партия С-400, как ожидается, может поступить в Турцию уже в июле.