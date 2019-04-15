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Турция не намерена интегрировать С-400 в системы вооружений НАТО 

Российская Газета + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские зенитные комплексы С-400 не будут интегрированы в системы вооружений НАТО. Об этом заявил 15 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар в Вашингтоне на 37-й ежегодной американо-турецкой конференции, посвященной отношениям двух стран.
Также, по его словам, Анкара не намерена интегрировать С-400 с какими-либо другими системами вооружений, так или иначе связанными с НАТО.
Акар подчеркнул, что Турция решила закупать российские зенитные комплексы, в том числе, потому, что союзники по Альянсу отказались предоставить Турции что-либо, представляющее собой альтернативу С-400, при том, что турецкая сторона испытывает "ракетную и воздушную угрозу".
Первая партия С-400, как ожидается, может поступить в Турцию уже в июле.
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Армия , Войска , Оружие , Хулуси Акар , НАТО , Турция
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