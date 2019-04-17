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США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам 

Lenta.ru + ещё 10 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Турция и США обсуждают новое предложение американцев по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом со ссылкой на министерство обороны Турции сообщает ТАСС.
«После различных этапов в переговорах по поставкам ЗРК Patriot американская сторона сделала нашей стране новое предложение, связанное с системами противовоздушной и противоракетной обороны, в которых мы нуждаемся. В настоящее время наши компетентные организации и официальные лица ведут интенсивные переговоры по этой теме», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар после переговоров с Патриком Шанаханом, исполняющим обязанности министра обороны США.
Встреча прошла в Вашингтоне.
Ранее для обсуждения закупки систем ПРО и ПВО в Вашингтон прилетал министр финансов Турции Берат Албайрак.
В начале апреля Вашингтон отменил поставку в Турцию оборудования для истребителей F-35 из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем С-400. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.
Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, причем половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.
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Армия , Войска , Оружие , США , Хулуси Акар , Берат Албайрак , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС , Турция
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