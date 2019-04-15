Шведские СМИ сообщили о нехватке денег на производство «убийцы Су»

Четырнадцать самолетов Gripen E (JAS 39E), созданных компанией SAAB, оказались невостребованными шведскими ВВС, пишет газета Svenska Dagbladet.

Отмечается, что на авиастроительном предприятии создали лишь фюзеляжи истребителей без электронной "начинки" и систем вооружения. Изначально государство и заказывало "пустышки", однако впоследствии их должны были оснастить, но развитие проекта затормозилось.

По предварительным данным, на программу не хватило средств. Простаивание самолетов делает ее исполнение еще дороже. Журналисты оценили стоимость модернизации в сотни миллионов шведских крон.

Ранее командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил, что Saab разрабатывает самолет Gripen E, способный "уничтожать" российские самолеты серии Су в воздушном бою.