Российское «противоаварийное» топливо могут испытать на АЭС в США

России и США есть принципиальная договоренность о возможности испытать на американской АЭС российское "противоаварийное" топливо, сообщил журналистам вице-президент по научно-технической деятельности топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ Александр Угрюмов.

В январе СМИ сообщили, что американская Exelon хочет испытать на принадлежащей ей АЭС "Брэйдвуд" российское так называемое толерантное ядерное топливо, применение которого на атомных станциях, как считается, поможет предотвращать развитие тяжелых аварий. Exelon — один из крупнейших операторов атомных электростанций в США.

"Есть принципиальная договоренность, что такие поставки возможны", — сказал Угрюмов журналистам в кулуарах международного форума по атомной энергетике "Атомэкспо-2019".

По его словам, это можно будет сделать только после проведения необходимого объема предварительных реакторных испытаний и последующего лицензирования российского топлива в США.

В 2018 году ТВЭЛ объявила, что ведет разработки отечественного толерантного ядерного топлива как для российских ядерных водо-водяных энергетических реакторов ВВЭР, так и для западных реакторов PWR (pressurised water reactors, реакторы с водой под давлением). Сообщалось, что этими разработками интересуются за рубежом, в том числе в США. В начале года ТВЭЛ сообщила, что в России начаты реакторные испытания опытных образцов такого топлива.

В мире активно идут работы по созданию толерантного ядерного топлива (accident tolerant fuel), устойчивого к авариям с потерей теплоносителя. При таких авариях прекращается подача охлаждающей воды в активную зону ядерного реактора, что ведет к перегреву ядерного топлива. В результате повышения температуры циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов возникает так называемая пароциркониевая реакция, сопровождающаяся выделением дополнительного большого количества тепла и водорода, взрыв которого способен привести к разрушению конструкций атомного энергоблока и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. По мнению экспертов, страна, которая первой решит задачу создания эффективно работающего толерантного ядерного топлива, потеснит конкурентов на мировом рынке производителей топлива для АЭС.