Турецкие самолеты заметили над Сирией

Несколько турецких военных самолетов залетели в сирийское воздушное пространство. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Самолеты заметили над провинцией Алеппо. Они пролетели над демилитаризованной зоной в районе Рашидин и городами Хан аль-Асаль и Хан-Туман. Помимо этого, они были замечены над территориями, которые контролируют курдские вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG).

Между Россией и Турцией существует соглашение о мониторинге демилитаризованной зоны. Сообщается, что турецкие Военно-воздушные силы сообщали российской стороне, что намерены войти в воздушное пространство Сирии.

Ранее сообщалось, что сирийская армия попала в засаду боевиков в южной части провинции Алеппо. По информации военного источника, члены одного из объединений исламистских группировок организовали нападение возле городка Аль-Варида.

10 апреля сообщалось, что российские военные покинули Тель-Рифат — ключевой город в провинции Алеппо на севере Сирии.

До этого стало известно, что силы сирийской армии начали масштабное наступление на северо-западе страны. Оно стартовало в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов.