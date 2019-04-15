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Турецкие самолеты заметили над Сирией 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Несколько турецких военных самолетов залетели в сирийское воздушное пространство. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Самолеты заметили над провинцией Алеппо. Они пролетели над демилитаризованной зоной в районе Рашидин и городами Хан аль-Асаль и Хан-Туман. Помимо этого, они были замечены над территориями, которые контролируют курдские вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG).
Между Россией и Турцией существует соглашение о мониторинге демилитаризованной зоны. Сообщается, что турецкие Военно-воздушные силы сообщали российской стороне, что намерены войти в воздушное пространство Сирии.
Ранее сообщалось, что сирийская армия попала в засаду боевиков в южной части провинции Алеппо. По информации военного источника, члены одного из объединений исламистских группировок организовали нападение возле городка Аль-Варида.
10 апреля сообщалось, что российские военные покинули Тель-Рифат — ключевой город в провинции Алеппо на севере Сирии.
До этого стало известно, что силы сирийской армии начали масштабное наступление на северо-западе страны. Оно стартовало в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов.
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Комментарии
Армия , Войска , Конфликты , Сирия
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