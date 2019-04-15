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ВКС России получили два модернизированных Ту-95МС 

ТАСС + ещё 1 59 минут назад
Фото: ТАСС
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) передал ВКС России два модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в пресс-релизе компании.
"ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированные самолеты Ту-95МС. В текущем месяце ТАНТК сдал экипажам дальней авиации два прошедших капитальный ремонт и модернизацию самолетов Ту-95МС. 11 апреля совершил перелет к месту своего базирования Ту-95МС с бортовым номером "24". 13 апреля на свой базовый аэродром убыл Ту-95МС с бортовым номером "19", — говорится в пресс-релизе.
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