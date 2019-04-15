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Удар Т-80БВМ по цели управляемой ракетой попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стрельба по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ попала на видео. Соответствующие кадры, снятые изнутри машины, опубликовала «Звезда».
В ролике телеканала показана загрузка боеприпаса и стрельба по цели, удаленной от танка на расстояние трех километров.
Ранее в апреле заместитель генерального директора по производству «Омского завода транспортного машиностроения» Алексей Хорошайло заявил, что навесные блоки дополнительной динамической защиты Т-80БВМ способны противостоять противотанковым боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом.
В декабре 2018 года сообщалось, что Т-80БВМ получит возможность стрелять боеприпасами с сердечником из обедненного урана.
Т-80БВМ основан на танке Т-80БВ. Модернизированная машина получила многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновленное 125-миллиметровое орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и систему динамической защиты «Реликт». Российские военные начали получать Т-80БВМ в 2018 году.
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Армия , Оружие , Омсктрансмаш
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