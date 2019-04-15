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Шведский «убийца Су-30» оказался пустышкой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Ernst Vikne/wikimedia.org
В Швеции произошел скандал с государственным заказом самолетов JAS 39E Gripen (Gripen E). Эти 14 самолетов заказали у компании Saab. А проблема в том, что самолеты оказались "пустыми", без электронной начинки и вооружения.
Хотя еще не так давно главком ВВС Швеции генерал Матс Хельгессон заявлял, что Gripen E создаются в качестве "уничтожителей" российских самолетов Су. Как пишет Военное обозрение, заказ изначально был на "пустые" многоцелевые истребители, которые должны были позже оснастить. Но теперь оказывается, что с этим возникли проблемы. 14 фюзеляжей изготовили, но они по-прежнему без электронного оборудования. По предварительным данным, не хватает средств. Речь идет, как минимум, о сотнях миллионах крон. Никто не объясняет, почему сразу не предусмотрели средства.
Между тем, как отмечают эксперты, простаивание "пустых" фюзеляжей на заводе делает боевые самолеты еще дороже. Но никто не берется комментировать, когда фюзеляжи планируется наполнить оборудованием и вооружением.
39E Gripen (Gripen E) — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. На вооружении ВВС Швеции стоит с 1997 года. Эксплуатируется также и в других странах мира.
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Армия , Оружие , Военное обозрение , Швеция
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