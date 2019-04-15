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Сирийская армия попала в засаду боевиков 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Сирийская армия попадала в засаду боевиков в южной части провинции Алеппо. Об этом сообщает Al Masdar News.
По информации военного источника, члены одного из объединений исламистских группировок организовали нападение возле городка Аль-Варида. Отмечается, что им удалось застать солдат врасплох. В результате столкновения со стороны правительственных сил есть жертвы, однако сколько их, не сообщается.
Собеседник издания также рассказал, что после засады джихадистов сирийские военные активно обстреливают район ракетами класса «земля-земля».
Атака боевиков последовала после боев между армейскими силами и боевиками на западной окраине города Алеппо. Столкновения произошли 14 апреля.
Сначала группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») подорвала самодельную взрывчатку в одном из районов, а затем выпустила по населенному пункту большое количество снарядов и ракет. Сообщалось, что в результате множество зданий получили повреждения, более 20 человек получили ранения. Сирийская армия ответила наступлением на позиции боевиков.
10 апреля сообщалось, что российские военные покинули Тель-Рифат — ключевой город в провинции Алеппо на севере Сирии.
До этого стало известно, что силы сирийской армии начали масштабное наступление на северо-западе страны. Оно стартовало в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Джебхат ан-Нусра
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