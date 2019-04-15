Сирийская армия попала в засаду боевиков

Сирийская армия попадала в засаду боевиков в южной части провинции Алеппо. Об этом сообщает Al Masdar News.

По информации военного источника, члены одного из объединений исламистских группировок организовали нападение возле городка Аль-Варида. Отмечается, что им удалось застать солдат врасплох. В результате столкновения со стороны правительственных сил есть жертвы, однако сколько их, не сообщается.

Собеседник издания также рассказал, что после засады джихадистов сирийские военные активно обстреливают район ракетами класса «земля-земля».

Атака боевиков последовала после боев между армейскими силами и боевиками на западной окраине города Алеппо. Столкновения произошли 14 апреля.

Сначала группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ») подорвала самодельную взрывчатку в одном из районов, а затем выпустила по населенному пункту большое количество снарядов и ракет. Сообщалось, что в результате множество зданий получили повреждения, более 20 человек получили ранения. Сирийская армия ответила наступлением на позиции боевиков.

10 апреля сообщалось, что российские военные покинули Тель-Рифат — ключевой город в провинции Алеппо на севере Сирии.

До этого стало известно, что силы сирийской армии начали масштабное наступление на северо-западе страны. Оно стартовало в ответ на совершенную за день до этого атаку исламистов.