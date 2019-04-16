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Су-25СМ уничтожили «врага» под Челябинском 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Экипажи штурмовиков Су-25СМ в ходе учений в Челябинской области отработали уничтожение условного противника. Кадры упражнений опубликовала «Звезда».
В ходе учений было применено около сотни бомб и ракет, сбрасываемых с разных высот. В качестве целей выступали мишени, имитирующие вражеские командные пункты, транспортные узлы и колонны бронетехники.
Ранее в апреле телеканал показал стрельбу по цели управляемой ракетой и осколочным фугасным снарядом российского танка Т-80БВМ.
Су-25СМ является модификацией Су-25. Штурмовик получил обновленный комплекс бортового оборудования и радиолокационный прицельный комплекс, а также управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Первый модернизированный самолет был представлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС 2001.
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Армия , Оружие , Авиационно-космический салон МАКС , Челябинск , Челябинская Область
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