Украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия России нужны ракеты, которые "доставали бы как минимум до Урала". Об этом генерал сказал в чате украинского издания "Главред".
После заключения Будапештского меморандума Украина была лишена не только ядерного, но и ракетного оружия, посетовал Романенко.
"У нас оставалась только старая Точка-У с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода", — отметил он.
По словам Романенко, на данный момент испытания подобного оружия "успешно продвигаются вперед", однако есть ограничения, связанные с радиусом действия ракет.
"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", — заключил Романенко.
Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими военными и политиками. Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также высказывался о том, что из-за неблагоприятной для Киева ситуации в Азовско-Черноморском бассейне страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".
Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Киев располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление генерала Романенко.
"Понятно, что господин генерал, с одной стороны, работает на публику, а с другой — думает, что США, после того, как Украина гипотетически вступит в НАТО, разместят на ее территории военную базу, на которой будут стоять как минимум крылатые ракеты "Томагавк" — именно они могут достать до Урала с территории Украины. А если говорить о том, что есть у самой Украины, то ее ракеты на такое расстояние не добивают. Заявления о том, что Украина создала ракеты дальностью более тысячи километров, это чистая пропаганда, не соответствующая действительности. В то же время украинские политики, военные постоянно делают такие заявления в надежде на то, что Запад их услышит и оценит Украину как единственный форпост в противостоянии России. Они думают, что такими признаниями добьются своего. Но им нужно понимать, что размещение ракет — это ничто иное, как провокация против России. Понятно, что Россия молча это сносить не будет", — сказал Алексей Леонков.