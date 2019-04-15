Военный эксперт рассказал, почему в Киеве «мечтают» о ракетах

Украинский генерал, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киеву для противодействия России нужны ракеты, которые "доставали бы как минимум до Урала". Об этом генерал сказал в чате украинского издания "Главред".

После заключения Будапештского меморандума Украина была лишена не только ядерного, но и ракетного оружия, посетовал Романенко.

"У нас оставалась только старая Точка-У с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода", — отметил он.

По словам Романенко, на данный момент испытания подобного оружия "успешно продвигаются вперед", однако есть ограничения, связанные с радиусом действия ракет.

"Украине же нужны ракеты, которые бы, как минимум, доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания", — заключил Романенко.

Это не первое амбициозное заявление, сделанное украинскими военными и политиками. Ранее военный эксперт Валентин Бадрак заявил, что Украина способна создать ракету дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы".

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также высказывался о том, что из-за неблагоприятной для Киева ситуации в Азовско-Черноморском бассейне страна должна разрабатывать оружие, способное "бить вглубь территории России".

Президент Украины Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Киев располагает крылатыми ракетами с радиусом поражения более тысячи километров.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление генерала Романенко.