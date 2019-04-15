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С-400 и «Панцирь» отразили авиаудары условного противника под Саратовом 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и пушечные комплексы "Панцирь" в рамках проверки за зимний период обучения отразили авиаудары условного противника в Саратовской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа.
"Военнослужащие выполнили электронные пуски из ЗРС С-400 и "Панцирей" по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим мишеням, имитирующим истребители и крылатые ракеты", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также личный состав был проверен по оповещению связи, получению оружия, выполнению нормативов при выходе военной техники из парковых зон в районы сосредоточения для выполнения задач по предназначению.
В проверке принимают участие более 800 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники.
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Армия , Оружие , Саратов , Саратовская Область
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