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Армия Украины провела в Донбассе учения авиации и ракетных частей ПВО 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Facebook
Военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава так называемой операции объединенных сил (ООС) в Донбассе провели учения в регионе по устранению воздушных целей.
"В ходе учений подразделения объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра в новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засад. Также состоялись практические пуски ракет и ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям", — говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook в понедельник.
Учения проходили при участии самолетов истребительной авиации, а также подразделений зенитных ракетных войск. В частности, использовалась техника советской разработки — зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", переносные ЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3. "На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и передавала на пункт управления система радиотехнических войск", — добавили в пресс-службе.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявлял, что украинская сторона грубо нарушает комплекс мер по выполнению минских соглашений в части отвода вооружений и рамочное решение контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. В частности, вновь стягивает к линии соприкосновения зенитные ракетные комплексы "Бук" и С-300.
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Армия , Украина , Александр Лукашевич , ОБСЕ
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