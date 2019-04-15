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Минобороны Японии создаст космический отряд 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
В составе сил самообороны Японии появится космический отряд. Новое подразделение планируется учредить в 2022 финансовом году. Основной задачей команды из ста человек станет отслеживание ситуации в космическом пространстве, сообщает газета "Никкэй симбун".
Речь идет, в частности, о наблюдении за спутниками, происхождение которых неизвестно или вызывает подозрение, а также за космическим мусором. С каждым годом его объемы только увеличиваются.
Космический отряд будет работать в круглосуточном режиме. В своей деятельности военнослужащим предстоит использовать сверхсовременный специальный радар, который установят в южной части острова Хонсю на территории префектуры Ямагути. Аналитический центр по обработке получаемой информации разместят в столичном Токио.
По некоторым сведениям, среди служащих национальных сил самообороны отобраны наиболее достойные для такой работы кандидаты. В ближайшее время им предстоит пройти стажировку на одной из баз ВВС США в штате Колорадо.
По мнению японских аналитиков, космическое пространство станет такой же средой, как земля, вода и воздух, где действуют армии стран мира. Некоторые эксперты отмечают, что США и Китай в будущем будут вести серьезную конкуренцию за доминирование в космосе. В данной связи усиление позиций в этой области для Токио жизненно необходимо.
Японское оборонное ведомство планирует тесно сотрудничать в указанной сфере с США, Великобританией, Германией, Францией, Австралией и Новой Зеландией.
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Комментарии
Армия , Войска , Министерство обороны , Япония
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