Минобороны Японии создаст космический отряд

В составе сил самообороны Японии появится космический отряд. Новое подразделение планируется учредить в 2022 финансовом году. Основной задачей команды из ста человек станет отслеживание ситуации в космическом пространстве, сообщает газета "Никкэй симбун".

Речь идет, в частности, о наблюдении за спутниками, происхождение которых неизвестно или вызывает подозрение, а также за космическим мусором. С каждым годом его объемы только увеличиваются.

Космический отряд будет работать в круглосуточном режиме. В своей деятельности военнослужащим предстоит использовать сверхсовременный специальный радар, который установят в южной части острова Хонсю на территории префектуры Ямагути. Аналитический центр по обработке получаемой информации разместят в столичном Токио.

По некоторым сведениям, среди служащих национальных сил самообороны отобраны наиболее достойные для такой работы кандидаты. В ближайшее время им предстоит пройти стажировку на одной из баз ВВС США в штате Колорадо.

По мнению японских аналитиков, космическое пространство станет такой же средой, как земля, вода и воздух, где действуют армии стран мира. Некоторые эксперты отмечают, что США и Китай в будущем будут вести серьезную конкуренцию за доминирование в космосе. В данной связи усиление позиций в этой области для Токио жизненно необходимо.