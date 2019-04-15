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Войска РЭБ ЦВО получат систему радиоподавления «Поле-21» в 2019 году 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доля современной техники в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) составляет более 60% благодаря программе по перевооружению, в 2019 году впервые на вооружение поступят модули системы радиоподавления "Поле-21", сообщил журналистам в понедельник начальник службы РЭБ штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.
"Мы являемся лидерами по выполнению программы перевооружения в ЦВО. В настоящее время у нас свыше 60% новых образцов вооружения и военной техники, среди которых комплексы помех "Красуха", "Мурманск", "Борисоглебск-2", а также новые средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Силок". Мы ожидаем в этом году поступления модулей помех "Поле-21" для противодействия беспилотным летательным аппаратам и снижения эффективности применения крылатых ракет", — сказал Портных.
В пресс-службе округа уточнили, что модули системы "Поле-21" поступят на вооружение войск РЭБ ЦВО впервые.
Модули радиопомех системы "Поле-21" используются для прикрытия важнейших объектов ВС и инфраструктуры страны от прицельного применения высокоточного оружия — крылатых ракет, управляемых бомб, а также от беспилотников противника. Система позволяет подавлять сигналы, которые идут по различным спутниковым каналам — GPS, Galileo и Beidou.
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