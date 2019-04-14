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США пожаловались на невозможность предугадать шаги России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Запад не способен просчитывать действия России так точно, как этот делалось во времена холодной войны, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.
В интервью Associated Press Скапаротти отметил, что США и Советский Союз понимали сигналы друг друга во времена холодной войны.
«Я обеспокоен тем, что мы теперь не знаем их (россиян — прим. ВЗГЛЯД) так же хорошо», — приводит его слова ТАСС.
Контакты с потенциальным противником, по его мнению, являются «очень важной частью сдерживания».
«Поэтому я считаю, что нам следовало бы более плотно общаться с Россией. Это обеспечило бы взаимопонимание и осознание того, почему мы делаем то, что делаем», — заключил Скапаротти, уточнив, что для достижения заявленной им цели необязательно чрезмерно интенсифицировать контакты с Москвой.
В апреле бывшие высшие чиновники США написали статью, в которой рассказали о том, как не допустить ядерного конфликта Америки и России, а также повысить уровень безопасности.
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Комментарии4
Армия , В мире , Войска , Оружие , НАТО , Associated Press , ИТАР-ТАСС , США
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