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Воздушная война: Су-22М3 и МиГ-23 брошены в бой в Ливии 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Reuters
Авиационные подразделения фельдмаршала Хафтара продолжают активно применять боевую авиацию.
Битва за Триполи: фельдмаршал теряет солдат
В настоящее время в налетах на позиции войск правительства национального единства (ПНЕ) в Триполи задействованы Су-22М3.
Так, в Сети появилось видео взлета такого истребителя-бомбардировщика. Известно, что хафтаровцы обладают как минимум парой таких машин, являющихся экспортной версией советского Су-17М3.
Они могут применять разнообразные бомбы и ракетное вооружение, в том числе управляемое. Однако в распоряжении ливийцев, по всей видимости, остались лишь неуправляемые ракеты.
Не исключено, что в ближайшее время будут задействованы и МиГ-23. Учебно-боевой вариант такого самолета попал в объективы видеокамер. Эти крылатые машины способны поражать цели и на земле.
Одновременно обнародованы материалы, демонстрирующие атаки хафтаровской авиации. Например, одна из бомб разорвалась рядом с точкой сосредоточения различной техники сил ПНЕ. В результате был уничтожен пикап, вооруженный спаренной 14,5-мм пулеметной установкой ЗПУ-2.
Противники Хафтара применяют лишь легкие штурмовики чехословацкого производства L-39ZO. Сообщалось, что один такой самолет был потерян 10 апреля, но данных, убедительно подтверждающих это, не получено до сих пор.
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Армия , Оружие , Ливия
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