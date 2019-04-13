В России отменят военный призыв?

Военные эксперты поддержали мнение президента России Владимира Путина о том, что призыв в российскую армию должен уйти в прошлое. При этом опрошенные «URA.RU» спикеры считают, что создать полностью контрактную армию в России невозможно — мешают огромные территории и опасность масштабной войны.

Накануне Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО «Энергомаш» заявил, что призыв в армию РФ постепенно уходит в прошлое. Глава государства отметил, что Россия движется в направлении создания профессиональной армии, на это потребуется много времени и бюджетных средств.

«Призыв никогда не уйдет в прошлое, он будет просто минимизирован, — считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Призыв нужен для формирования мобилизационного резерва, который в случае военного конфликта увеличит численность сил российской армии».

По мнению Коротченко, армия должна состоять как из срочников, так и из контрактников.

«Смешанный принцип комплектования для нашей страны подходит лучше всего. У нас слишком большие территории. Да, современное оружие должны обслуживать профессионалы-контрактники, но в отдельных видах войск есть и простая техника, которой можно научить управлять призывника буквально за год», — отметил эксперт.

Коротченко подчеркнул, что в ближайшие несколько десятилетий принцип набора в российскую армию существенно не изменится.

«Количество призывников будет просто уменьшаться до определенного значения, которое определит Генеральный штаб РФ. В ближайшие 30-40 лет призыв в армию России точно не исчезнет», — подытожил собеседник «URA.RU».

Схожей позиции придерживается военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец . По его мнению, отмена призыва в армию невозможна из-за слабой экономики России.

«Давайте просто считать. Солдат-срочник, получающий в месяц две тысячи рублей, обходится государству со всем содержанием в 250-300 тысяч в год. А контрактник, который зарабатывает 23-35 тысяч рублей ежемесячно, «стоит» в два-три раза больше.

Ответ напрашивается сам собой: чтобы отменить призыв, придется увеличить военный бюджет страны. А таких возможностей в ближайшее время у России не предвидится», — объяснил Баранец.

«Возможно, Путин имел в виду оставление в России чисто символического призыва, скажем, 50 тысяч срочников каждый год. О полноценной отмене [призыва] говорить пока рано, Генштаб это понимает и уже все посчитал» — считает эксперт.

«Наша армия вообще становится более профессиональной. До 2016 года половину солдат и офицеров составляли призывники, а половину — контрактники. Сейчас же перевес в сторону профессионалов: 260 тысяч срочников против 370 тысяч контрактников, — заявил Баранец. — Эти люди, в отличие от призывников, отслужили не 365 дней, а 5, 10, 20 лет. Армия — это их профессия. Но в случае войны России нужен будет резерв. Кто заменит выбывших из строя солдат? Пацаны, которые никогда автомата в руках не держали? Так что полная отмена призыва — это очень далекая перспектива».

Как утверждает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин , призыв в России в конце концов все же будет отменен.