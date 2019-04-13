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«Нельзя ли для своих прогулок подальше выбрать закоулок?» Адмирал о кораблях НАТО в Черном море 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Reuters
Адмирал в беседе с НСН объяснил, почему России не стоит беспокоиться из-за присутствия кораблей НАТО на Черном море.
В пресс-службе Черноморского флота заявили, что учения НАТО «Морской щит-2019» стали отличным подспорьем для боевой подготовки российских кораблей.
Сообщается, что отряд судов Черноморского флота был направлен в районе проведения маневров. Их целью стали контроль, а также мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки. Уточняется, что мощь была усилена за счет большого ракетного катера «Шуя», малых ракетного катера «Р-60» и противолодочного корабля «Суздалец», а также противодиверсионного катера «Кинель». После корабли Черноморского флота вернулись в свои пункты базирования.
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН заявил, что действия российских моряков, которые вели наблюдение за кораблями НАТО, являлись штатными.
«Это общепринятая международная практика. За теми, кто «заблудился» далеко от своих территориальных вод, надо немножко понаблюдать. Это правильная, твердая система. Если бы мы зашли в Карибское море — так же поступили бы американцы. Наблюдение наше жесткое и многоступенчатое. Ничего не остается без контроля», — убежден адмирал.
По мнению первого экс-заместителя главнокомандующего ВМФ России, корабли НАТО около берегов Крыма не несут военной угрозы, являясь политическим инструментом в предвыборной кампании украинского президента Петра Порошенко.
«Присутствие кораблей НАТО в акватории Черного моря не должно вызывать беспокойство, потому что Черное море — зона подавляющего господства российского ВМФ. Присутствие НАТОвских кораблей является актом политической поддержки украинского президента Петра Порошенко и в военном плане вообще ничего не значит для России. Так и хочется сказать: «Нельзя ли для своих прогулок подальше выбрать закоулок?»» — пошутил Игорь Касатонов.
Ранее член Совета Федерации, полковник ФСБ в запасе Игорь Морозов в эфире НСН объяснил, почему НАТО хочет усилить присутствие у берегов Крыма.
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Армия , Войска , Игорь Морозов , Игорь Касатонов , Петр Порошенко , ФСБ , Совет Федерации , НАТО
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