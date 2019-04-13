Грушко: Россия примет меры для нейтрализации угроз в Чёрном море

Александр Грушко. Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникнут в связи с повышенной активностью НАТО в Черноморском регионе, заявил замглавы МИД

По его словам, активность в черноморском регионе подрывает региональную стабильность.

«Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе, внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом реагировать», — сказал Грушко во время заседания Совета по внешней и оборонной политике. Его цитирует РИА Новости.

Ранее российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совместно с истребителями Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО в Чёрном море.