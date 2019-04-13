Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грушко: Россия примет меры для нейтрализации угроз в Чёрном море 

RT на русском + ещё 17 13 апреля 2019
Фото: Reuters
Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, которые возникнут в связи с повышенной активностью НАТО в Черноморском регионе, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
По его словам, активность в черноморском регионе подрывает региональную стабильность.
«Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе, внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом реагировать», — сказал Грушко во время заседания Совета по внешней и оборонной политике. Его цитирует РИА Новости.
Ранее российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совместно с истребителями Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО в Чёрном море.
В марте член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», кандидат политических наук Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил проход кораблей НАТО в Чёрное море.
RT на русском: последние новости
В Эстонию прибыли британские вертолёты из-за «вероятной агрессии России» В Донбассе прошли учения ВСУ по противовоздушной обороне Генерал США призвал пытаться лучше понимать Россию
Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Другое , Кавказ , Конфликты , Политика , Украина , Александр Грушко , Александр Перенджиев , МИД , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех20
Сын Лукашенко получил важный пост37
План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться36
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву13
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор37
Видео
«Крысолов с дудочкой»: Запад поднял Порошенко на смех
Украина В мире
План Порошенко? Выборы на Украине могут сорваться
В мире Украина
Пока вы спали: Что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Общество
Россия выплатит огромный долг Совету Европы
Политика
Еще один Киркоров поздравил Пугачеву
Шоу-бизнес
Грузинский священник сорвал концерт Гребенщикова
Шоу-бизнес Кавказ
Названа неожиданная причина развала СССР
Общество В мире
Сын Лукашенко получил важный пост
СНГ В мире
«Не больше»: Порошенко вспомнил о мечте Путина
Украина В мире
Зеленский дал совет Порошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение