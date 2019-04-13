Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Южно-Китайское море

Фрегат "Адмирал Горшков" завершил проход Малаккского и Сингапурского проливов и вошёл в Южно-Китайское море, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Российский фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, завершил проход Малаккского и Сингапурского проливов и вошёл в Южно-Китайское море", — сказал Серга журналистам.

Сообщается, что российские моряки взяли курс в китайский порт Циндао на полуострове Шаньдун. 23 апреля там будет отмечаться 70-летие военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Экипаж фрегата "Адмирал Горшков" готовится к участию в торжествах, посвящённых этой дате.

Добавляется, что фрегат сопровождают спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус" и морской танкер "Кама".

Отряд кораблей и судов Севфлота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход 26 февраля. Для головного фрегата проекта 22350 этот поход — первый в его истории. Экипаж корабля совершил деловые заходы в Джибути и в порт Коломбо Шри-Ланки. С начала дальнего похода фрегат прошёл более 11 тысяч морских миль и выполнил несколько общекорабельных учений по обороне отряда кораблей и применению ракетного оружия.