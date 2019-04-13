Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Российские истребители Су-27СМ в очередной раз подтвердили высокие летные качества. Самолеты морской авиации Черноморского флота осуществили взлет на выполнение задания во время сильного ливня.

На видео Минобороны РФ можно увидеть, что потоки дождевой воды сильно затрудняют видимость пилоту. Тем не менее истребители взлетают при низкой облачности, и обойдя грозовой фронт сопровождают стратегические бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь".

"Звено истребителей Су-27СМ было поднято с одного из оперативных аэродромов в Крыму для сопровождения стратегических ракетоносцев. Уже в воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближающихся к ним", — говорится в официальном сообщении пресс-службы Южного военного округа.

Отметим, что находясь в воздухе российские истребители Су-27СМ и Су-30 получали данные от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. Они были переброшены из Краснодарского края в зону учений для наращивания радиолокационного поля в зоне дежурства в воздухе.

"Находясь в воздухе над акваторией Черного моря более пяти часов, самолеты А-50 осуществили свыше 20 операций по наведению истребителей на сверхзвуковые и стратосферные цели", — отметили в военном ведомстве. Всего в учениях на Черным море задействовано более 50 самолетов и вертолетов российской авиации, зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также корабельная ударная группа и дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

Отметим, что маневры российской авиации проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019". В Минобороны РФ отметили, что маневры Североатлантического блока "послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки".

Справка "РГ"

Су-27 — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных целей на удалении 300-400 километров от береговой черты. Максимальная скорость — 2 430 километров в час. Практический потолок— 18 тысяч метров. Вооружен 30-мм пушкой, может нести пять типов управляемых ракет класса "воздух-воздух" и три вида авиабомб.