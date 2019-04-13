Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео 

Российская Газета 4 часа назад
Российские истребители Су-27СМ в очередной раз подтвердили высокие летные качества. Самолеты морской авиации Черноморского флота осуществили взлет на выполнение задания во время сильного ливня.
На видео Минобороны РФ можно увидеть, что потоки дождевой воды сильно затрудняют видимость пилоту. Тем не менее истребители взлетают при низкой облачности, и обойдя грозовой фронт сопровождают стратегические бомбардировщики Ту-160 "Белый лебедь".
"Звено истребителей Су-27СМ было поднято с одного из оперативных аэродромов в Крыму для сопровождения стратегических ракетоносцев. Уже в воздухе пилоты получили координаты самолетов дальней авиации, а затем и условных воздушных целей, приближающихся к ним", — говорится в официальном сообщении пресс-службы Южного военного округа.
Отметим, что находясь в воздухе российские истребители Су-27СМ и Су-30 получали данные от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. Они были переброшены из Краснодарского края в зону учений для наращивания радиолокационного поля в зоне дежурства в воздухе.
"Находясь в воздухе над акваторией Черного моря более пяти часов, самолеты А-50 осуществили свыше 20 операций по наведению истребителей на сверхзвуковые и стратосферные цели", — отметили в военном ведомстве. Всего в учениях на Черным море задействовано более 50 самолетов и вертолетов российской авиации, зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", а также корабельная ударная группа и дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".
Отметим, что маневры российской авиации проходят на фоне совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Морской щит-2019". В Минобороны РФ отметили, что маневры Североатлантического блока "послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки".

Справка "РГ"

Су-27 — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Предназначен для перехвата и уничтожения пилотируемых и беспилотных целей на удалении 300-400 километров от береговой черты. Максимальная скорость — 2 430 километров в час. Практический потолок— 18 тысяч метров. Вооружен 30-мм пушкой, может нести пять типов управляемых ракет класса "воздух-воздух" и три вида авиабомб.
Российская Газета: последние новости
В Японии военнослужащий США убил женщину и покончил с собой Появилось видео перехвата ракет сирийскими силами ПВО Сухопутные войска получат новую РЛС "Ниобий-СВ"
Комментарии1
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , НАТО , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лондоне произошло ЧП2
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы187
В РПЦ назвали будущего президента Украины65
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве2
Блицкриг не удался. Лавров о ситуации в Венесуэле215
Видео
«Последний раз видели несколько дней назад»
Статьи Происшествия
В РПЦ назвали будущего президента Украины
Общество
Известный правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Происшествия
Появилось видео с места взрыва у посольства РФ в Киеве
Происшествия
Опубликовано видео взлета истребителей Су-27СМ сквозь ливень
Армия Войска
С-400 назвали «кошмаром для НАТО»
Армия Оружие
Нарышкин оценил «Тотальный диктант»
Общество
«Вот к кому ушла от Виторгана»: Собчак показала фото с мужчиной
Шоу-бизнес
«Унижение Украины»: Зеленский не уважает Порошенко
В мире Статьи
Сталин вызвал ликование? Ахеджакова не поняла Богомолова
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение