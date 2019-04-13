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Росгвардию снабдят ослепляющим оружием 

News.ru 1 час назад
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Росгвардия сможет расправляться с агрессивными правонарушителями с помощью ослепляющего и оглушающего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника», входящего в «Ростех».
За счет высокоинтенсивного светового излучения устройство способно временно ослеплять правонарушителей и создавать условия для их нейтрализации, а также рассеивать скопления агрессивно настроенных людей, — рассказали в компании.
Как пишет «Интерфакс», устройства вызывают головокружение, дезориентацию в пространстве и световые галлюцинации. Они смогут ослепить противника на расстоянии до 700 метров без фатальных последствий для зрения. Разработкой занимается завод «Интеграл». Предполагается создать две модификации. Одна из них будет стационарной, провозимой на автомобильной базе, а другую можно крепить на щит или шлем.
Ранее, как писал News.ru, Росгвардию вооружили винтовками «Точность». На их приобретение было потрачено 11,5 миллиона рублей. Как заявляет производитель, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Винтовка выпускается в двух калибрах и способна поражать цели до 1,5 км. Помимо Росгвардии новинку российского ВПК получат себе в арсенал ФСБ и ФСО.
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Армия , Войска , Оружие , ФСБ , Федеральная служба охраны , Интерфакс
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