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Корабли ТОФ начали совместные учения с ВМС Филиппин 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли Тихоокеанского флота приступили к совместным учениям с филиппинскими военно-морскими силами в Южно-Китайском море. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
Отмечается, что перед началом учений отряд кораблей ТОФ в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», а также среднего морского танкера «Иркут» завершил программу неофициального визита в Манилу.
«После выхода из порта корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Филиппин в Южно-Китайском море приступили к проведению учения, в ходе которого отрабатываются вопросы совместного тактического маневрирования и организация связи», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что корабли ТОФ прибыли с неофициальным визитом в филиппинскую столицу Манилу.
В январе Пятый канал передавал, что отряд боевых кораблей ТОФ вернулся во Владивосток из дальнего похода.
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Армия , Войска , Иркут , ИТАР-ТАСС , Филиппины
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