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СМИ: Япония выразила США протест из-за убийства морпехом местной жительницы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Японии в субботу выразили протест Соединенным Штатам из-за убийства американским военнослужащим местной жительницы в самой южной префектуре Окинава. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Отмечается, что протест был выражен американскому послу по телефону представителем японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося и сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.
Ранее Kyodo сообщило, что военнослужащий, служивший в морской пехоте США, убил женщину в южной префектуре Окинава, после чего покончил с собой. Инцидент произошел в городе Тятан.
В настоящее время местная полиция выясняет обстоятельства случившегося. По данным агентства, утром в субботу на пульт местных спасательных служб поступило сообщение о двух обнаруженных в жилом доме телах. По словам очевидцев, вместе с машинами скорой помощи к месту инцидента прибыло два американских военных автомобиля.
На Окинаву приходится всего 0,6% территории Японии. Однако там сосредоточены около 70% площади американских военных объектов в стране, в числе которых — крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.
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Комментарии9
Армия , В мире , МИД , Окинава , США , Япония
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