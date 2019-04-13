СМИ: Япония выразила США протест из-за убийства морпехом местной жительницы

Отмечается, что протест был выражен американскому послу по телефону представителем японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также потребовал от США оказать содействие в расследовании случившегося и сделать все возможное для того, чтобы избежать повторения подобных инцидентов.

Ранее Kyodo сообщило, что военнослужащий, служивший в морской пехоте США, убил женщину в южной префектуре Окинава, после чего покончил с собой. Инцидент произошел в городе Тятан.

В настоящее время местная полиция выясняет обстоятельства случившегося. По данным агентства, утром в субботу на пульт местных спасательных служб поступило сообщение о двух обнаруженных в жилом доме телах. По словам очевидцев, вместе с машинами скорой помощи к месту инцидента прибыло два американских военных автомобиля.

На Окинаву приходится всего 0,6% территории Японии. Однако там сосредоточены около 70% площади американских военных объектов в стране, в числе которых — крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.