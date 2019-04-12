Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выполнен успешный пуск ракеты «Искандер-М» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракетчики из Ленобласти выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.
«Применив ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров. Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. По итогам тактико-специального учения расчет оценен на оценку «отлично», — передает сообщение пресс-службы Западного военного округа РИА «Новости».
До этого военные совершили комбинированный марш на 2 тыс. км, отработали оборудование стартовых позиций, осуществили электронные одиночные и групповые пуски и выполнили комплекс нормативов на боевой технике.
В ведомстве уточнили, что данные боевые пуски прошли в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии ЗВО. В нем приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения и военной техники на восьми полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской областях.
Ранее ночной учебный пуск «Искандер-М» был проведен в феврале на Кубани.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американский беспилотник провел разведку рядом с Калининградской областью Завершены госиспытания системы С-350 «Витязь-ПВО» Первой операцией НАТО в Черногории стал перехват пассажирского самолета
Комментарии
Армия , Оружие , РИА Новости , Астраханская Область , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под чужими именами: раскрыта тайна семьи Порошенко34
«Хам»: украинцы в бешенстве от Порошенко и Зеленского64
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым429
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту81
Медведев заработал больше Путина26
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение