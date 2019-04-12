Выполнен успешный пуск ракеты «Искандер-М»

Ракетчики из Ленобласти выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области

«Применив ракету ОТРК «Искандер-М», боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 километров. Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. По итогам тактико-специального учения расчет оценен на оценку «отлично», — передает сообщение пресс-службы Западного военного округа РИА «Новости».

До этого военные совершили комбинированный марш на 2 тыс. км, отработали оборудование стартовых позиций, осуществили электронные одиночные и групповые пуски и выполнили комплекс нормативов на боевой технике.

В ведомстве уточнили, что данные боевые пуски прошли в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии ЗВО. В нем приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц вооружения и военной техники на восьми полигонах в Астраханской, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской областях.

Ранее ночной учебный пуск «Искандер-М» был проведен в феврале на Кубани.