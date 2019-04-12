C-350 «Витязь» пустили в производство

России началось производство новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко.

Также Криворучко рассказал, что первые пуски, произведенные 26 марта, прошли положительно и ЗРК успешно прошла государственные испытания: «Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году».

Во время испытаний С-350 в декабре 2018 года на полигоне Капустин Яр одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе.

По словам Криворучко, С-350 «Витязь» призвана заменить С-300ПС, созданной в 1983 году. Эта ЗРК имеет максимальный радиус поражения целей в 60 километров и максимальной высотой поражения 30 километров. Предполагалось, что установка поступит на вооружение в 2013 году, однако испытания были сорваны.